ГИБДД советует москвичам переходить на зимнюю резину

Московским водителям стоит начинать подготовку своего автомобиля к зимнему сезону: проверить техническую исправность машин и пригодность к использованию зимних покрышек. Об этом предупредили в столичной Госавтоинспекции в связи с грядущим похолоданием.

«Сегодня мы наблюдаем значительное потепление в городе, однако по прогнозам Гидрометцентра России уже на следующей неделе могут выпасть первые осадки в виде снега», - отмечается в сообщении ГИБДД.

В дорожной полиции столицы напомнили, что при первых обледенениях на дорогах водителям необходимо проявлять максимальную аккуратность на дорогах и двигаться со скоростью, соответствующей состоянию проезжей части.