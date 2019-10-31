В полыхающем поезде в Пакистане погибли 13 человек: видео

В Пакистане не менее 13 человек погибли и еще 30 пострадали при пожаре в поезде, сообщает Reuters.

Поезд следовал из города Карачи в Равалпинди. По предварительной информации, причиной возгорания мог стать взрыв газового баллона, который использовался для приготовления пищи. Огонь охватил три вагона состава, в результате чего они полностью выгорели.

По словам министра путей сообщения Шейха Рашид Ахмеда, взорвались две плиты. Он отметил, что большинство пассажиров погибли, когда спрыгивали с движущегося поезда.