Глава «Нафтогаза» потребовал от «Газпрома» разблокировать туркменский газ

Руководитель «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что компания требует от «Газпрома» возможность получать газ из Туркменистана на границе Украины и России. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«"Нафтогаз" обоснованно требует, чтобы "Газпром" разблокировал возможность получать на границе Украина-РФ газ из Туркменистана, газ независимых добытчиков в России, а также газ для европейских контрагентов "Газпрома"», - заявил Витренко.

Он также назвал неприемлемым условие России, согласно которому, по словам Витренко, «Нафтогаз» должен отказаться от выплат «Газпрома» после победы украинской стороны в Стокгольмском арбитраже.

Контракт на транзит газа из России завершается в конце этого года. Новые договоренности между сторонами пока не достигнуты. Москва готова продлить контракт с Киевом, если Украина до конца текущего года имплементирует европейское законодательство. Если этого не произойдет, контракт может быть заключен сроком на год. Об этом сообщил президент России Владимир Путин, выступая на форуме «Российская энергетическая неделя».