На Москву обрушился сильный снегопад: видео
В столице объявлен желтый уровень погодной опасности, он будет действовать до вечера 1 ноября.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В Москве утром 31 октября начался сильный снегопад. Температура воздуха в столице сейчас составляет около -3 градусов.
На дорогах образовались сугробы и гололедица. Гидрометцентр объявил в связи с резким ухудшением метеоусловий желтый уровень погодной опасности. Он будет действовать до восьми вечера 1 ноября.
В столичном управлении ГИБДД, в свою очередь, рекомендовали тем водителям, кто еще не успел сменить летнюю резину на зимнюю, незамедлительно сделать это.
В течение дня в Москве прогнозируется от -2 до -4, завтра днем возможно незначительное потепление до +1.