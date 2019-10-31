На Москву обрушился сильный снегопад: видео

В Москве утром 31 октября начался сильный снегопад. Температура воздуха в столице сейчас составляет около -3 градусов.

На дорогах образовались сугробы и гололедица. Гидрометцентр объявил в связи с резким ухудшением метеоусловий желтый уровень погодной опасности. Он будет действовать до восьми вечера 1 ноября.

В столичном управлении ГИБДД, в свою очередь, рекомендовали тем водителям, кто еще не успел сменить летнюю резину на зимнюю, незамедлительно сделать это.

В течение дня в Москве прогнозируется от -2 до -4, завтра днем возможно незначительное потепление до +1.