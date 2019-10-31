Стало известно кодовое обозначение НАТО для Су-57

Российский истребитель пятого поколения Су-57 получил в НАТО собственное кодовое обозначение Felon («преступник»).

Как пишет издание Scramble Magazine, в период разработки самолета североатлантический альянс рассматривал для него обозначение Frazor.

«Название Frazor использовалось в качестве временного рабочего названия для программ ПАК-ФА и Т-50, а не для серийного самолета Су-57», - отмечается в журнале.

Су-57 (ранее был известен как ПАК ФА) – российский истребитель пятого поколения, сочетающий в себе высокую маневренность с возможностью выполнения сверхзвукового полета, а также современный комплекс бортового оборудования. Он может развивать скорость до 2600 км/ч.