В Евросоюзе разработали правила получения виз для жителей Донбасса

Еврокомиссия направила странам-членам Евросоюза правила обработки заявлений на получение виз европейских стран, которые были поданы жителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

«Еврокомиссия и внешнеполитическая служба ЕС на этой неделе направили государствам - членам ЕС и странам, не входящим в Шенгенскую зону ЕС, руководство о том, как обрабатывать визовые заявления, поданные жителями неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей Украины», - говорится в сообщении на сайте ЕК, которое цитирует RT.

Отмечается, что правила подготовили в связи с просьбами государств Евросоюза дать рекомендации по идентификации и непризнанию паспортов жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые были выданы в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина.

По информации Еврокомиссии, жители самопровозглашенных республик для получения шенгенской визы должны подать в консульства стран ЕС на Украине заявления, «независимо от проездного документа, который у них есть».

В конце сентября депутат из Германии Рената Альт возмутилась тем, что власти ставят визы в российских паспортах, которые получили жители Донбасса.

Напомним, 24 апреля российский лидер подписал указ об упрощенном порядке получения паспортов РФ жителями Донецкой и Луганской народных республик.