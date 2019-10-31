В Роскачестве развеяли миф о вреде мороженого при простуде

Специалисты Роскачества заявили, что мороженое можно и даже нужно есть при простуде, так как оно может облегчить боль в горле.

Как говорится в публикации, вопреки устоявшемуся правилу, мороженое при больном горле и кашле не противопоказано. Оно довольно питательное, а прохлада облегчит боль, объясняют специалисты.

Эксперты Роскачества рассказали, какие еще продукты питания помогут укрепить иммунитет в холодное время года. Они порекомендовали обратить внимание на содержащие большое количество витаминов продукты, особенно с витамином C, то есть апельсины, лимоны. Однако в шиповнике, облепихе и черной смородине гораздо больше полезных веществ.

По словам специалистов, морс является одним из удачных антипростудных напитков. Однако нельзя назвать самый полезный из них, поскольку в разных ягодах - различные вещества.

Самое важное, чтобы морс был комнатной температуры. Однако кипятить или разогревать напиток нельзя, так как пропадут все витаминные свойства. К примеру, в черносмородиновом морсе содержится больше всего витамина С, зато в клюкве и бруснике больше антибактериальных веществ.

При простуде также хорошо помогает ромашковый отвар, который специалисты рекомендуют пить вместо обычного чая. Ромашка обладает бактерицидными, противовоспалительными, противоспазматическими, болеутоляющими, жаропонижающими, ранозаживляющими и успокаивающими свойствами. Эксперты советуют неделю пить по 2-3 чашки ромашкового настоя в день, а затем неделю не пить.

В Роскачестве напомнили и о полезных свойствах меда, предупредив, что при нагревании выше 40 градусов он потеряет полезные свойства. Поэтому его лучше есть, а не добавлять в молоко или чай. Густой мед советуют разводить в теплом настое, после чего можно добавлять в охлажденные напитки.