Самую большую надувную лодку собрали в Петербурге

Лодку длинной более 11 метров и шириной 3,5 метра собрали в Петербурге, на ней путешественники собираются отправиться в экспедицию по Амазонке. Ее грузоподъемность составляет свыше двух тонн. Лодка выполнена из особо прочного ПВХ.

Дно лодки выполнено из цилиндрических баллонов, они сжимаются под давлением в три десятых атмосферы и образуют поверхность, по твердости сравнимую с деревянным настилом.

«Лодка состоит из 40 независимых секций, и плавучесть ее будет положительной до тех пор, пока остаются целостными половина секций. Индейцам придется очень усердно пускать в нас стрелы», - рассказал участник экспедиции Артем Голубев.

«Дворцовая площадь», а именно такое название рассматривают для этой просторной лодки, весит 300 килограммов. Первые испытания прошли на Ладожском озере. На скорости от 8 до 10 километров в час судно уверенно справилось с небольшими волнами.

Лодку построили специально для экспедиции по Амазонке: она легкая, маневренная, прочная, а главное - вместительная. Во время похода в лодке будет занят каждый сантиметр. Место для личных вещей, спального места, пункт управления и так далее.

В команде путешественников, которые отправятся в экспедицию, люди самых разных профессий. Они ходили по морям Северного Ледовитого океана на парусном катамаране, на каяках от Великого Устюга до Архангельска.

Стартовав в декабре 2020 года из перуанской провинции Аталая, через шестьдесят дней петербуржцы рассчитывают достичь бразильского порта Форталеза, а на финишном отрезке даже выйдут в воды Атлантического океана.