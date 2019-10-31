Эксперт признал ошибку в анализе сбитого под Кировом мальчика

СК РФ провел допрос судмедэксперта Сергея Насонова, который проводил анализ крови 6-летнего мальчика из Кирова. Насонов и его руководитель признали факт, что ребенок был трезв. Слова эксперта подтвердила и его руководитель.

Представитель семьи Жанна объяснила RT, в чем заключалась ошибка экспертизы.

«А эти 0,51 промилле появились из-за грубого нарушения правил проведения судебно-медицинской экспертизы. Кровь в течение трех дней хранилась в морге в открытом доступе - там просто не было холодильных камер», - рассказала Жанна.

Женщина добавила, что кровь на анализ была отправлена спустя пять дней после трагедии.

Семья подала заявление в СК и прокуратуру с требованием привлечь Насонова к уголовной ответственности по статье «Халатность».

Ранее эксперт отрицал наличие ошибки в результатах проведенной экспертизы.

По поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина были проведены повторные судебно-медицинские экспертизы.

ДТП, унесшее жизнь ребенка, произошло в июле в Кировской области. Мальчик ехал по проселочной дороге на велосипеде, когда его сбила машина. За рулем автомобиля находился сотрудник полиции. В связи со случившимся было возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения».