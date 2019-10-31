В Петербурге рассекретили характеристику КГБ на молодого Путина

Центральный архив историко-политических документов Петербурга рассекретил документы о первых лицах РФ и города, в том числе характеристику КГБ на президента РФ Владимира Путина, который работал в комитете с 1975 года.

Глава государства был на учете комсомольской организации Управления КГБ с 1975 года, ему тогда было 23 года. Путин показал себя «исполнительным, дисциплинированным и добросовестным сотрудником», отмечается в характеристике. Он занимался партийной учебой и совершенствовал профессиональное мастерство, пишет 78 канал.

«Товарищ Путин В.В. постоянно повышает свой идейно-политический уровень», - подчеркивается в документе.

Когда Путин был сотрудником комитета, он отличался «моральной устойчивостью» и пользовался авторитетом у коллег. Будущий российский лидер в свободное время занимался спортом – дзюдо и самбо.

На выставке в Петербурге, приуроченной к 90-летию Центрального архива, были показаны фотографии характеристики Путина и других политиков - двух экс-губернаторов Петербурга - Валентины Матвиенко и Григория Полтавченко.