Шлепнул по коленке: соцсети обсуждают «харрасмент» Трампа в отношении Ниинисте

Президент США Дональд Трамп позволил себе довольно непосредственный жест в отношении президента Финляндии Саули Ниинисте, чем привлек внимание пользователей соцсетей.

Во время встречи с Ниинисте в Белом дома 2 октября Трамп, отвечая на реплику журналиста, что «Финляндия является самой счастливой страной в мире», потянулся к своему финскому коллеге и запросто шлепнул того по коленке.

Президент Финляндии сделал жест рукой, мол, все понимает, но, кажется, был немного озадачен таким поведением президента США. Впрочем, через некоторое время они уже вместе смеялись.

«Финляндия - счастливая страна, а он - счастливый лидер», - заметил Трамп с улыбкой про Ниинисте.

А вот пользователи соцсетей, как водится, разложили жест Трампа по полочкам.