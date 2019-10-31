Захарова заявила о необходимости помочь Киеву в разведении сил в Донбассе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что международное сообщество должно помочь властям Украины и лично президенту страны Владимиру Зеленскому в разведении сил в Донбассе.

«Международные усилия должны быть направлены на помощь Киеву, чтобы был реализован ключевой элемент, который имеет важнейшее значение для движения вперед», - акцентировала Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

Она отметила, что все, кто «жаждет встречи в нормандском формате», должны помочь украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

«Я имею в виду все-таки приступить к настоящей реализации минских договоренностей с конкретного шага - разведения сил», - добавила Захарова.

Сейчас Киев столкнулся с ультиматумами со стороны рядовых украинских граждан, которые открыто отказываются следовать минским договоренностям.

Напомним, что отвод войск в Золотом в Донбассе начался 29 октября в соответствии с достигнутой ранее договоренностью в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине.