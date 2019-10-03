На Украине расследует массовую выдачу иностранных паспортов

В ходе проверки будут изучены все документы, датированные с 7 апреля до 26 сентября 2019 года, которые относятся к массовой выдаче паспортов, в том числе те, что СНБО отправлял в офис президента, кабмин и органы исполнительной власти, отмечает «112».

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