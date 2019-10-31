Забетонированное в холодильнике тело миллионерши нашли в Таиланде

Тело убитой 58-летней миллионерши Вонни Джирахароенинг обнаружили на севере Таиланда в городе Чиангамай. Ее тело было залито в бетон и спрятано в холодильнике, сообщает издание Bangkok Post.

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Бизнесвумен перестала выходить на связь с родственниками две недели назад. Полицию вызвали соседи, которые заметили запах гнили из квартиры.

Вонни Джирахароенинг занималась благотворительностью и вела строительный бизнес. По информации полиции, с ее счетов несколько раз снимали крупные суммы, ее машина и кредитные карты исчезли. В убийстве женщины подозревается 39-летний Витун Ситабут. Он уже задержан, против него есть доказательства: свидетельские показания и записи с камер видеонаблюдения.