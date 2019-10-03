При нападении на штаб-квартиру полиции в Париже убиты четверо полицейских
О происшествии сообщил телеканал BFMTV. Нападавший был убит, его мотивы не раскрываются.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: JB Autissie, Panoramic, Globallookpress
В Париже неизвестный мужчина напал с ножом на штаб-квартиру полиции. Об этом сообщил телеканал BFMTV.
В результате происшествия, по данным французских журналистов, погибли четыре полицейских.
Сам нападавший был убит. Информации о его мотивах пока нет.
Мэр Парижа Анн Идальго на странице в Twitter назвала произошедшее ужасной трагедией, добавив, что вся столица Франции скорбит сейчас по погибшим.
«Все мои мысли и мысли всех парижан сегодня с семьями погибших и их родными», - сказала она.