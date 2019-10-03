При нападении на штаб-квартиру полиции в Париже убиты четверо полицейских

В Париже неизвестный мужчина напал с ножом на штаб-квартиру полиции. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

В результате происшествия, по данным французских журналистов, погибли четыре полицейских.

Сам нападавший был убит. Информации о его мотивах пока нет.

Мэр Парижа Анн Идальго на странице в Twitter назвала произошедшее ужасной трагедией, добавив, что вся столица Франции скорбит сейчас по погибшим.