Легендарный разработчик видеоигр Хидео Кодзима прибыл в Москву

Культовый разработчик видеоигр Хидео Кодзима прилетел в Москву. Фото из Домодедово геймдизайнер опубликовал на странице в Instagram.

Кодзима прибыл в Россию для участия в выставке «Игромир-2019», которая проходит с 3 по 6 октября.

Ожидается, что на «Игромире» Кодзима вместе с актером Мадсом Миккельсеном представит игру «Death Stranding».

Экшн «Death Stranding» выходит на игровой консоли «PlayStation 4» 8 ноября.