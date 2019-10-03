Легендарный разработчик видеоигр Хидео Кодзима прибыл в Москву
Геймдизайнер опубликовал фото из аэропорта Домодедово на своей странице в Instagram.
© Фото: hideo_kojima
Культовый разработчик видеоигр Хидео Кодзима прилетел в Москву. Фото из Домодедово геймдизайнер опубликовал на странице в Instagram.
Кодзима прибыл в Россию для участия в выставке «Игромир-2019», которая проходит с 3 по 6 октября.
Ожидается, что на «Игромире» Кодзима вместе с актером Мадсом Миккельсеном представит игру «Death Stranding».
Экшн «Death Stranding» выходит на игровой консоли «PlayStation 4» 8 ноября.