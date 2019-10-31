Неравный бой: крыса выстояла в поединке с кошкой и собакой

Забавное видео поединка между крысой, котом и собакой опубликовал пользователь Twitter.

На видео запечатлен неравный бой: собака и кошка атакую крысу. Та ловко отпрыгивает в сторону. Тем временем кошка решила сдаться, а настойчивый пес продолжал гонять крысу по дому. На звонкий лай собаки крыса отвечала взвизгами.

Достаточно крупная крыса ловко уворачивалась от нападений дворняги высокими прыжками. Смелая крыса не отступала и не пряталась, а лишь снова и снова нападала на собаку, прогоняя ее со своей территории. Чем закончилось противостояние - неизвестно.