Энистон рассказала, что «Друзья» работают над совместным проектом
О том, что актеры легендарного сериала снова вместе собрались на одном проекте, актриса подтвердила в эфире ток-шоу Стивена Кольбера.
© Фото: Nancy Kaszerman ZUMAPRESS.com Globallookpress
Дженнифер Энистон в эфире ток-шоу телеведущего Стивена Кольбера рассказала, что актеры сериала «Друзья» начали работать над совместным проектом.
Актриса пыталась уйти от ответа, но настойчивость ведущего в совокупности с показом совместного снимка актеров «Друзей», опубликованного в Instagram при регистрации, заставили внести конкретики.
«Что-то происходит, но мы пока не знаем, что из этого получится», - сказала Энистон.
Комедийный телесериал «Друзья», рассказывающий о жизни шестерых друзей выходил на экранах с 1994 по 2004 год. Незадолго до этого создатели сериала объявили, что продолжение картины сниматься не будет.