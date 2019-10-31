Энистон рассказала, что «Друзья» работают над совместным проектом

Дженнифер Энистон в эфире ток-шоу телеведущего Стивена Кольбера рассказала, что актеры сериала «Друзья» начали работать над совместным проектом.

Актриса пыталась уйти от ответа, но настойчивость ведущего в совокупности с показом совместного снимка актеров «Друзей», опубликованного в Instagram при регистрации, заставили внести конкретики.

«Что-то происходит, но мы пока не знаем, что из этого получится», - сказала Энистон.

Комедийный телесериал «Друзья», рассказывающий о жизни шестерых друзей выходил на экранах с 1994 по 2004 год. Незадолго до этого создатели сериала объявили, что продолжение картины сниматься не будет.