Город будущего: на ВДНХ показали, как изменятся улицы, скверы и площади столицы

Принять участие в развитии города, выбрать, какие детские площадки будут во дворе, теперь могут сами жители. Проекты по улучшению городской среды представили на выставке в Москве, а реализовать эксперимент планируют по всей России. Более 250 решений с использованием новых технологий. Причем многие из них ориентированы на молодежь.

На ВДНХ построили настоящий мини-город будущего, со своими улицами, скверами и площадями, на которых представлены абсолютно новые объекты, которых еще нет в Москве - от скамеек до спортивных снаряжений.

Так, например, даже тренажерный зал конструкторам удалось уместить в одном трейлере, который может переезжать в разные парки. При этом рядом с ним всегда будет находиться профессиональный тренер.

На суперсовременных площадках для детей можно будет изучать алфавит по светящимся буквам в асфальте: этот материал не боится ни дождя, ни снега.

Кроме того, освоить, например, профессию диджея можно будет, не выходя из своего двора: для этого там будут установлены антивандальные пульты, с помощью которых можно будет управлять музыкой. Предусмотрено все, даже преображение ночной Москвы. Например, новые дизайнерские фонари будут зажигаться только тогда, когда мимо них проходит человек.

Над объектами, помимо московских дизайнеров, работали еще специалисты из 11 стран. Задача - сделать городское пространство не просто комфортным, но и современным, а лучше - трансформируемым. Для того, чтобы можно было подстраиваться под погодные условия и нужды жителей. Москвичи сами смогут выбрать, что им понравится больше, для этого будет проведено голосование. А в дальнейшем новые разработки применят и по всей стране.