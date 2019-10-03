Американское СМИ назвало самый мощный российский самолет

Американский военный журнал The National Interest высоко оценил возможности российского Ил-76. Журналисты издания назвали его мощным военно-транспортным самолетом, который, по их мнению, делает российские Вооруженные силы очень мобильными.

Отмечается, что на Ил-76 могут размещаться личный состав и несколько боевых машин десанта. Кроме того, сейчас в России производят модернизированный Ил-76МД-90А, который оснащен усовершенствованным планером и новыми двигателями. Теперь он может взять на борт тяжелые БМД-4.

Авторы статьи уверены, что благодаря этим летательным аппаратам российские десантники могут оперативно перебазироваться в самые различные части света. Они добавляют, что Ил-76 был специально создан для ВДВ, подразделения которых способны быстро развертываться прямо с самолета.

Издание констатирует, что Россия является крупнейшей военно-воздушной державой благодаря Ил-76, и в обозримом будущем ситуация не изменится.

Ил-76 (по кодификации НАТО: Candid - англ. искренний, прямой) создан для перевозки десанта, техники и других задач. Разработан в ОКБ Ильюшина по проекту и под руководством академика Генриха Новожилова.

Самолет Ил-76МД-90А способен перебрасывать 60 тонн груза на расстояние до четырех тысяч километров. Ширина и высота кабины составляют 3,45 и 3,4 метра соответственно.

Специально созданная для Ил-76 схема шасси позволяет самолету садиться и взлетать с грунтовых полос. Может перевозить до 126 десантников.