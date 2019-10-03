Суд отказал в УДО промоутеру, избившему DJ Smash

Пермский краевой суд не удовлетворил апелляцию на УДО промоутера Сергея Ванкевича, который был осужден за избиение музыканта Андрея Ширмана (DJ Smash). Об этом говорится в пресс-релизе, который попал в распоряжение «Звезды».

«Апелляционным постановлением Пермского краевого суда Постановление Соликамского городского суда оставлено без изменения», - говорится в пресс-релизе.

Потасовка, в которой пострадал Ширман, произошла в феврале прошлого года в баре «Дом культуры» в Перми, после того как музыкант отказал в повторном селфи экс-депутату Александру Телепневу и промоутеру Сергею Ванкевичу. 18 июля 2018 года суд признал мужчин виновными в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Телепнев и Ванкевич были приговорены к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

В октябре прошлого года Ванкевича отправили в КП-8 города Соликамска, а Телепнева с января 2019 года - в колонию-поселение №39 под Пермью. Ванкевич в сентябре подал в Соликамский городской суд ходатайство об УДО, в котором ему было отказано, после этого он написал апелляционную жалобу на данное решение в краевой суд.