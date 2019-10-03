В Челябинске трап врезался в самолет с пассажирами

В аэропорту Челябинска самоходный трап врезался в Airbus с пассажирами на борту. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

Столкновение произошло буквально «лоб в лоб», лайнер получил повреждения. Вылет пришлось отменить.

Самолет должен был отправиться в Москву. В результате половина пассажиров улетела другим бортом, другая все еще ждет отправки. При происшествии никто не пострадал.

Транспортная прокуратура проводит проверку случившегося. Предварительная причина аварии - техническая неисправность трапа.