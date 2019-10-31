Facebook объявил о блокировке трех сетей аккаунтов из России

Facebook удалил три сети учетных записей, страниц и групп из России за «иностранное вмешательство» по итогам проведенного компанией расследования, сказано в заявлении опубликованном на официальной странице социальной сети.

«Мы удалили в Facebook и Instagram три сети аккаунтов, страниц и групп за участие в иностранном вмешательстве... Они были созданы в России и были нацелены на Мадагаскар, Центральноафриканскую Республику, Мозамбик, Демократическую Республику Конго, Кот-д'Ивуар, Камерун, Судан и Ливию», - отмечается в документе.

На этих страницах распространялись новости, которые в большей части касались политики России в отношении стран Африки, выборов в Мадагаскаре, в Мозамбике, помимо этого встречалась «критика в отношении политики Соединенных Штатов и Франции».

К тому же, удалено 17 аккаунтов, 18 страниц, 3 группы в Facebook и шесть аккаунтов в Instagram, которые были ориентированы на Судан, 14 аккаунтов, 12 страниц, одна группа в Facebook и один аккаунт в Instagram – направленные на Ливию, поясняется в документе.

Также было отмечено, что все устраненные аккаунты зачастую размещали у себя публикации RT и Sputnik.