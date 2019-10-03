Стрельба реактивными глубинными бомбами: кадры учений ВМФ РФ в Средиземном море

После выхода с греческого острова Корфу экипаж фрегата «Адмирал Макаров» Черноморского флота провел комплекс корабельных учений с выполнением боевых упражнений в акватории Средиземного моря.

В ходе учения полеты на воздушную разведку и отработку поисково-спасательных задач выполнил экипаж вертолета палубной авиации Ка-27ПС. В ходе полетов были проведены тренировки корабельных расчетов, обеспечивающих полеты вертолета, проверена слаженность работы всех систем авиационного комплекса корабля.

Моряки отработали действия по поиску, обнаружению, слежению и уничтожению подводной лодки условного противника с выполнением стрельбы реактивными глубинными бомбами, а также провели учения по противовоздушной обороне корабля на переходе морем с выполнением электронных пусков зенитными ракетами по воздушной цели и ведению морского боя с нанесением условного удара высокоточным оружием по морской цели.