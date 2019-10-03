Владельцу телеканала «112 Украина» предъявлены обвинения в терроризме

Депутата Верховной Рады Тараса Козака, который владеет двумя оппозиционными каналами «112 Украина» и NewsOne, обвинили в финансировании терроризма. По словам Козака, следствие допросило его по трем статьям: «терроризм», «финансирование терроризма», а также «легализация средств, полученных преступным путем».

«Это для меня было сегодня новостью», - заявил Козак СМИ.

Депутат рассказал, что его допрос длился около 40 минут, во время которого ему задавали заранее подготовленные вопросы, в том числе о подготовке телемоста Киев-Москва, который так и не был проведен. По его словам, это был не последний допрос, и он еще продолжит встречаться со следователями.

Все обвинения в свой адрес Козак считает надуманными и теперь намерен доказывать это в суде, а также с помощью обращения в различные международные организации и журналистов по всему миру.

«Я думаю, правда будет за нами. Рот нам не закроют. Бороться мы однозначно будем правовым путем», - сказал Тарас Козак.

Ранее депутат рассказывал, что его вызывали на допрос в Службу безопасности Украины, где выясняли обстоятельства покупки им телеканала «112 Украина». Кроме того, во время допроса шла речь о его предполагаемой государственной измене.