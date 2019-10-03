В ГИБДД рассказали подробности задержания сына вице-президента МТС

В столичном ГИБДД рассказали об обстоятельствах ЧП, случившегося утром, 3 октября, в Москве. Речь идет об инциденте, связанном с Аланом Ибрагимовым, сыном вице-президента МТС (ГИБДД прямо не называет имя отца правонарушителя).

Напомним, ранее СМИ опубликовали видео последствий «штурма» BMW Ибрагимова, который, после того, как его остановили, отказывался выходить из машины. Сотрудникам дорожной полиции пришлось разбить окно автомобиля кувалдой.

Как уточнили в ГИБДД, сотрудники ДПС попытались остановить автомобиль нарушителя на улице Беломорская в районе дома 35, однако водитель проигнорировал их и скрылся. Инцидент произошел около 3 часов ночи, обнаружить его смогли в том же районе в 7 часов утра.

«Сотрудники дорожно-патрульной службы обнаружили иномарку с находящимися внутри двумя людьми. На законные требования выйти из машины и предоставить документы граждане не реагировали», - сказали в ведомстве.

После этого инспекторы и разбили стекло, достав обоих молодых людей из салона. В ходе досмотра машины в ней нашли несколько комплектов номерных знаков.

«Запрещенных веществ и предметов при задержанных гражданах обнаружено не было», - добавили в ГИБДД.

СМИ при этом утверждали, что в салоне были найдены наркотики, пистолет и патроны.

В отношении обоих задержанных были составлены административные протоколы по нескольким статьям, включая неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.

Кроме того, было установлено, что водитель уже лишен права управления транспортными средствами за отказ от медицинского освидетельствования. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.