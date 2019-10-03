Корабль «Союз МС-12» приземлился в казахстанской степи

Спасатели начали эвакуацию экипажа вернувшегося с МКС корабля «Союз МС-12».

На Землю вернулись россиянин Алексей Овчинин, первый астронавт ОАЭ Хазза аль-Мансури и американец Ник Хейг. Корабль отделился от Международной космической станции в 10.37 по московскому времени. В 13.06 двигательная установка корабля включилась на торможение, после чего «Союз» разделился на отсеки, а над аппаратом раскрылся парашют. В степи Казахстана корабль сел в 13.59 по московскому времени.

За время, пока «Союз МС-12» был в составе МКС, космонавты успели принять грузовые корабли «Прогресс МС-11», «Прогресс МС-12», Konotouri-8 и Cygnus NG-11. Они встречали экипажи кораблей «Союз МС-15» и «Союз МС-13», а также проводили работы с роботом «Федором».