СМИ узнали о результатах генетического обследования Анастасии Заворотнюк

У родственников актрисы появилась надежда на выздоровление Заворотнюк. Ей провели новые генетические исследования ДНК. Они могут показать, какой из лекарственных препаратов при химиотерапии будет действенным, а какой даст побочный эффект. Тест по отпечаткам пальцев, где изучается рисунок кожи, и литос-тест выявили у Анастасии гены, присущие долгожителям. Результаты указывают на высокую выносливость организма и сопротивляемость болезням.

«Известны несколько сотен разных генетических вариантов, которые встречаются у долгожителей и реже - у остальных людей», - передает сайт «Комсомольской правды» слова гендиректора медико-генетического центра Genotek Валерия Ильинского.

Врач дополнил, что эти гены отвечают за долголетие всего на 25 процентов, все остальное зависит от образа жизни человека, экологии.

Заворотнюк также провели литос-тест, разработанный группой ученых под руководством академика РАН Владимира Шабалина.

«Литос-тест - это система исследования структур биологических жидкостей: крови, мочи, спинномозговой жидкости (при опухоли мозга), синовиальной, желчи, слюны, слезы», - рассказал изданию академик РАН, доктор медицинских наук, почетный президент Российской ассоциации геронтологов и гериатров Владимир Шабалин.

По словам доктора, анализы жидкостей позволяют сделать вывод о состоянии организма, перспективах развития заболевания и реакции организма на лечение. Шабалин подчеркнул, что технология литос-теста не имеет аналогов в мире, являясь медицинским ноу-хау.

Состояние здоровья Анастасии Заворотнюк последние месяцы вызывает бурное обсуждение в СМИ. Родные и знакомые актрисы, по данным сайта «Комсомольской правды», говорят, что она находится в сознании и нацелена на выздоровление.