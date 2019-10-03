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«У нас что, никто не нарушает?»: жена Боярского оправдала его поведение

Ирина Егорова
14:37 03.10.2019
Она не отрицает случившегося, но считает, что запечатленный инцидент произошел давно.
«У нас что, никто не нарушает?»: жена Боярского оправдала его поведение
© Фото: Александр Гальперин, РИА Новости

Жена артиста Михаила Боярского, актриса Лариса Луппиан, подтвердила факт неправильной парковки своего мужа на Невском проспекте, объяснив это тем, что на этом участке Невского «негде парковаться».

«Но у нас что, никто не нарушает? Заплатим штраф. Если бы это произошло возле автосалона, где продают «Мерседесы», — то беспредел, но, если человек останавливается возле аптеки, значит ему что-то очень нужно. Ему нужно было купить лекарства», - передает ее слова издание «Teleprogramma.pro». 

Актриса не обвиняет мужа, так как лекарства ему были действительно нужны.

«За что травить? Могу сказать, что у нас любят человека превознести, а потом втоптать в грязь. Это наша национальная русская забава», - резюмировала актриса.

На днях артист припарковал свой Mercedes на встречке, оставив автомобиль у перекрестка Невского проспекта и Большой Конюшенной улицы.

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