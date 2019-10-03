В Саранске два третьеклассника сбежали в Чернобыль после просмотра сериала

После просмотренного сериала HBO двое девятилетних одноклассников из Саранска тайком от родителей отправились в Чернобыль. Об этом рассказали «Звезде» в пресс-службе управления МВД по Мордовии.

Сообщение о пропаже детей поступило в дежурную часть отдела полиции в Саранске в среду вечером. Как было позднее установлено, третьеклассники вернулись домой после школы, переоделись и ушли в неизвестном направлении. Один из детей оставил записку, в которой рассказал родителям, что уехал.

Родители дали четкое описание того, во что были одеты школьники. Уже спустя полтора часа сотрудники полиции обнаружили детей в центре города. При себе у мальчиков были рюкзаки с вещами первой необходимости.

Как рассказали в МВД, школьники хотели уехать в Чернобыль, потому что на них произвел большое впечатление увиденный сериал. Как именно они будут добираться до города, ребята не придумали, поскольку еще только строили планы. После воспитательной беседы детей вернули родителям.

Телесериал «Чернобыль» получил Emmy в категории «Лучший мини-сериал». Также он принес создателям награду за сценарий и режиссуру. Пятисерийный проект о ЧП на Чернобыльской АЭС и о ликвидации последствий трагедии вышел на телеканале HBO.