Болгария отказала в выдаче визы российскому дипломату
Другой российский дипломат, ранее заподозренный в шпионаже, вместе с семьей покинул страну, сообщили в МИД Болгарии.
© Фото: Посольство России в Болгарии, Facebook
Министерство иностранных дел Болгарии заявило, что в выдаче визы военному атташе в посольстве России в Софии отказано, пишет агентство Focus.
В связи с отрицательным заключением одного из ведомств, с которым согласуется выдача виз для дипломатов, было отказано в получении визы кандидату на пост военного атташе в посольстве России в Софии, пояснили в болгарском МИД.
Официальное уведомление о решении было направлено российской стороне.
Накануне, 28 октября, власти Болгарии объявили российского дипломата персоной нон грата, после чего он был отозван российским министерством иностранных дел.