Болгария отказала в выдаче визы российскому дипломату

Министерство иностранных дел Болгарии заявило, что в выдаче визы военному атташе в посольстве России в Софии отказано, пишет агентство Focus.

В связи с отрицательным заключением одного из ведомств, с которым согласуется выдача виз для дипломатов, было отказано в получении визы кандидату на пост военного атташе в посольстве России в Софии, пояснили в болгарском МИД.

Официальное уведомление о решении было направлено российской стороне.

Накануне, 28 октября, власти Болгарии объявили российского дипломата персоной нон грата, после чего он был отозван российским министерством иностранных дел.