Путин в Венгрии: встреча с Орбаном, главами церквей Ближнего Востока и посещение Федерации дзюдо

Владимир Путин в Будапеште провел встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Российский лидер стал первым, кого принимали в новой резиденции - Кармелитском подворье. И несмотря на то, что все вокруг встречи буквально дышало историей, говорили только о будущем. Политическая и энергетическая независимость, «Турецкий поток», урегулирование конфликта на Украине стали главными темами обсуждения.

Красную дорожку в аэропорту имени Ференца Листа раскатывали прямо под дождем. Рота почетного караула в исторической военной форме. Владимира Путина встречает министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. У него день рождения и президент это знает, конечно же - жмет руку и тепло поздравляет.

Чуть позже поздравления принимает глава «Газпрома» Алексей Миллер. Перед началом переговоров он успевает сказать Путину, что Дания дала добро на прокладку трубы газопровода по своей территории.

«Дания проявила себя как ответственный участник международного общения, защищающий свои интересы и свой суверенитет, интересы своих основных партнеров в Европе», - резюмирует потом Путин, комментируя решение Копенгагена.

Москва и Будапешт отмечают невероятную динамику развития двусторонних отношений. В прошлом году впервые после введения антироссийских санкций и ответных мер из Москвы вырос взаимный товарооборот и сразу на треть. Это семь миллиардов долларов. На первом месте остается энергетика: Россия обеспечивает 60% потребностей Венгрии в нефти и половину - в газе. Но это только начало, в следующем году сюда придет «Турецкий поток». Это решение уже принято.

«Для Венгрии участие в этом проекте представляет значительный интерес с точки зрения обеспечения своей энергетической безопасности и повышения своей роли в энергетике Европы в целом. Мы будем только приветствовать, если это произойдет. В принципе мы можем согласовать с нашими коллегами, начать эту работу уже в начале следующего года и закончим ее достаточно быстро, если Венгрия в этом заинтересована», - подчеркнул президент России.

Виктор Орбан не скрывает - для Венгрии важна независимость. Будь то политика или энергетика, Будапешт намерен действовать прежде всего в национальных интересах.

«Мы не хотим зависеть от транзита через другие страны, нам не надо, чтобы газ поступал через Украину. Чем быстрее мы присоединимся к "Турецкому потоку", тем быстрее перестанем быть уязвимыми», - отметил премьер Венгрии.

Украина не раз возникает в контексте переговоров. И не только когда речь идет о транзите энергоресурсов. Страна, сопредельная и для России, и для Венгрии - с соседом приходится искать общий язык, но, к сожалению, он не всегда держит слово.

«Не думаю, что я вправе давать оценки действиям президента Украины, особенно его контактам с националистами. Сам господин Зеленский на украинского националиста, естественно, не похож, но сможет ли он справиться с ними, мне сейчас трудно сказать. Правильно ли он выбрал такую форму общения как президент и Верховный Главнокомандующий, чтобы на линии соприкосновения уговаривать людей, которые отказываются подчиняться его приказам, я тоже не знаю. Скорее, журналисты дадут более точную оценку. Вопрос в том, доведет он до конца то, что было сказано им публично, и то, что он сам считает целесообразным сделать. А именно в данном случае не такой уж сложный вопрос на самом деле - разведение противоборствующих сторон на линии соприкосновения в двух населенных пунктах», - заявил Владимир Путин.

По итогам переговоров в присутствии лидеров двух стран подписывают восемь совместных соглашений. Между регионами, правительствами, в социальной и банковской сфере. Чтобы механизм межгосударственного взаимодействия работал без сбоев.

По инициативе венгерского премьера Владимир Путин и Виктор Орбан встречаются с главами христианских церквей Ближнего Востока.

© Пресс-служба президента России

«Всем хорошо известно, что Ближний Восток - это колыбель христианства. А между тем христиане Ближнего Востока находятся сегодня в прямом смысле этого слова в бедственном положении: их преследуют, убивают, насилуют, грабят. И Россия делает все для того, чтобы поддержать христиан на Ближнем Востоке», - сказал российский лидер.

В последнем пункте рабочей программы, который президент, конечно, не мог вычеркнуть из графика, несмотря на очень позднее время, посещение штаб-квартиры Международной федерации дзюдо, которая находится в Будапеште.

Путин за чаепитием поговорил с главой и почетным вице-президентом федерации Мариусом Визером и Шандором Чани. Путин отметил, что за время руководства МФД Визером в дзюдо «многое в лучшую сторону изменилось», дзюдо стало «более динамичным видом спорта, более зрелищным».

© Пресс-служба президента России

Путин отметил проведение множества международных соревнований и повышение мотивации спортсменов. По его словам, «дзюдо теперь занимаются практически на всех континентах».

Визер в ответ поблагодарил российского президента и сказал, что все достижения стали результатом командной работы.