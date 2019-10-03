Министр Венесуэлы объяснил спад добычи нефти в стране

Венесуэла обладает самыми большими нефтяными запасами в мире. Но из-за атаки на два предприятия саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco ее добыча упала ниже 1 млн баррелей в сутки. Об этом министр нефти Венесуэлы Мануэль Кеведо сообщил на форуме «Российская энергетическая неделя».

«В этом году у нас было четыре нападения на энергетическую инфраструктуру. Мы разработали новый план восстановить добычу до 1 млн баррелей в сутки», - цитирует его RT.

В середине сентября на НПЗ Саудовской Аравии было совершено нападение из-за чего добыча нефти сократилась на 50%.