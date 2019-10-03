Конгрессмен заявил о планах США провести в Европе масштабные учения
Гараменди призвал Россию «не сомневаться в американской приверженности НАТО».
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Американский конгрессмен, член комитета по вооруженным силам Джон Гараменди во время шестого Варшавского форума по безопасности заявил о планах Соединенных Штатов провести в Европе крупнейшие со времен холодной войны учения.
«США с другими странами проведут крупнейшие со времен холодной войны европейские учения», - приводит слова Гараменди ТАСС.
Также он призвал Россию «не сомневаться в американской приверженности НАТО».
В апреле начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заявил, что Москва призывает Североатлантический альянс для снижения напряженности прекратить военную активность у ее границ.