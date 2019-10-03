КНДР показала запуск ракеты с подлодки
В КНДР подтвердили испытательный пуск баллистической ракеты с подводной лодки, который состоялся второго октября.
«Академия национальной обороны КНДР в первой половине дня второго октября в акватории Вонсанского залива Корейского Восточного моря успешно провела испытательный запуск баллистической ракеты нового типа «Букгыксон-3» с подлодки», - говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).
Отмечается, что ракета была выпущена «под высоким углом». Ракета подтвердила свои характеристики, поэтому пуск был признан удачным.
«Испытательный запуск не оказал никаких отрицательных влияний на безопасность окружающих стран», - добавили в ЦТАК.
В агентстве добавили, что северокорейский лидер Ким Чен Ын уже поздравил участников испытания с успехом.