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В Подмосковье начали бесплатно выдавать «Клобазам»

Ирина Егорова
03:14 31.10.2019
Незарегистрированный в России препарат жизненно необходим для больных эпилепсией.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Лекарственный препарат «Клобазам» (международное непатентованное название препарата «Фризиум»), который жизненно необходим детям, больных эпилепсией, начали выдавать бесплатно в Подмосковье. Он является незарегестрированным в России и был недоступен нуждающимся. Препарат попадал в разряд психотропных, но сейчас его можно получить легально, по рецепту.

«Ранее этот препарат был недоступен для пациентов в России. С сегодняшнего дня в Подмосковье начато бесплатное обеспечение "Клобазамом" нуждающихся детей», - сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

По словам заместителя министра ведомства Светланы Лазаревой, в регионе на данный момент насчитывается 26 нуждающихся детей. Первым лекарство получила мать больного ребенка из Ивантеевки. 

Так как препарат являлся незарегистрированным, родители доставали его нелегально. Этим летом Елену Боголюбову арестовали, когда она получала посылку на почте с лекарством от судорог «Фризиум».

В начале сентября премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился закупить за рубежом незарегистрированные в РФ лекарства для детей, которые страдают хроническими заболеваниями. 

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