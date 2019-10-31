Сумасшедший ветер разметал фуры на трассе в Калифорнии: видео

Сильный ветер опрокинул три 18-колесных грузовика на автостраде в Калифорнии. Несколько полос оказалось заблокировано. Транспортные средства двигались только по одной свободной полосе. Авария произошла утром 30 октября. Накануне синоптики предупреждали о штормовом ветре, который мог достигать до 80 миль в час в некоторых областях.

Один из водителей большегруза получил незначительные травмы. На место происшествия прибыла скорая помощь.

Сильный ветер осложнял и процесс расчистки автострады: возникали трудности при эвакуации опрокинутых грузовиков с автотрассы и при уборке разлитого бензина.