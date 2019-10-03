Депутат разъяснил суть своего предложения о «жертвах перестройки»

Борис Чернышов, депутат Госдумы от ЛДПР, предложил ввести новую льготную категорию граждан и назвал ее «жертвы перестройки».

Инициатор проекта считает вопрос о перестройке важным, особенно вопрос поддержки этой категории граждан. Они пережили гуманитарную и геополитическую катастрофы, многие приобрели серьезные проблемы со здоровьем, говорил ранее депутат.

«Первым делом необходимо официально признать данную категорию льготников. После - дать дополнительные возможности для санаторно-курортного лечения и для улучшения здоровья, например, выделить еще один день для прохождения диспансеризации. Сделать льготные возможности для получения лекарств в аптеках, скидки на важные препараты», - сказал инициатор предложения в комментарии «Звезде».

Депутат также предложил увеличить пенсии данным «льготникам». Но подчеркнул, что пока об этом рано говорить, надо начать с первых двух этапов.