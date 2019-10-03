Опубликован указ об отставке главы ФСИН Геннадия Корниенко
Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Глава ФСИН Геннадий Корниенко освобожден от занимаемой им должности. Соответствующий указ подписал президент России.
Документ появился 3 октября на официальном интернет-портале правовой информации.
«Освободить от занимаемой должности Корниенко Геннадия Александровича, директора Федеральной службы исполнения наказаний», - говорится в нем.
Ранее об отставке Корниенко сообщило агентство «Интерфакс». Источник агентства объяснил, что чиновника сняли с поста в связи с достижением предельного возраста нахождения на службе.