В Минсельхозе не видят причин для резкого роста цен

Министерство сельского хозяйства не видит причин для резкого роста цен на продукты, в том числе и в связи с высоким объемом производства в этом году. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Минсельхозе аргументировали свою точку зрения тем, что в этом году планируется произвести около 6,5 млн тонн сахара, 15,2 млн тонн мяса скота и птицы, 44,9 млрд штук яиц, производство молока превысит 31 млн тонн, что выше показателей 2018 года.

Также в ведомстве подчеркнули, что в 2019 году цены производителей на мясо птицы находятся на стабильном уровне. Объем производства этой продукции достаточен для внутреннего потребления, даже с учетом растущего экспорта.

«Цены промышленных производителей на сахар снизились на 35,3% с начала 2019 года. Это связано с высоким объемом его производства», - отметили в ведомстве.

Комментируя ситуацию на рынке молочной продукции, в Минсельхозе сказали, что стабильности на нем будет способствовать запуск третьего этапа внедрения обязательной системы ветеринарной сертификации «Меркурий», необходимой для отслеживания и фиксации каждого этапа жизненного цикла продуктов животного происхождения и пути их перемещения, который состоится 1 ноября 2019 года.