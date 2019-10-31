Мегамост: Сахалин хотят соединить с материковой Россией

По словам генерального директора РЖД Олега Белозерова, новый железнодорожный мост, предназначенный для соединения острова Сахалин с материковой Россией, может быть возведен к 2035 году. До конца ноября 2019 года будет подготовлено технико-экономическое обоснование проекта.

«Мы определенный набор изысканий и технических решений делали и сейчас этот проект более детально представляем для себя. Если год назад мы говорили, что в целом это целесообразно по объектам-аналогам, то сейчас уже сделали изыскания и понимаем, где этот мост мог бы стоять точно», - цитирует РБК главу РЖД.

На данный момент затраты на строительство оцениваются в 252,8 миллиарда рублей.

Строительство нового железнодорожного моста обусловлено тем, что к 2025 году Транссибирская магистраль будет полностью загружена и РЖД придется решать проблему узких мест при подъезде к портам - либо строить мост в сторону Сахалина, либо протянуть дорогу до Китая.

На Сахалине есть порты, которые уже могли бы быть использованы для перегрузки, добавил Белозеров.