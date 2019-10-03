Опубликовано видео задержания после погони сына вице-президента МТС
Алан Ибрагимов, по данным СМИ, находился в состоянии наркотического опьянения.
© Видео: LifeShot © Фото: LifeShot
Портал LifeShot опубликовал видео задержания сотрудниками ГИБДД Алана Ибрагимова - сына вице-президента МТС. Его поймали в Москве после трехчасовой погони утром 3 октября.
LifeShot утверждает, что 25-летний молодой человек находился в момент задержания в состоянии наркотического опьянения.
Паблик уточняет, что в BMW, которой управлял Ибрагимов, обнаружили в ходе обыска «два пакетика из-под кокаина, пистолет-пугач, патроны и гашиш».
Как видно по кадрам «штурма» автомобиля, после остановки Ибрагимов «забаррикадировался» и отказался выходить из салона, несмотря на требования сотрудников ГИБДД. Им пришлось выбить окно машины кувалдой.