В конгрессе США назвали Boeing 737 MAX «летающими гробами»

Американский сенатор Ричард Блюменталь, выступая в конгрессе США по поводу авиакатастроф самолетов 737 MAX, назвал производимые компанией Boeing воздушные судна «летающими гробами».

На слушаниях жесткой критике подвергли руководителей аэрокосмического концерна. Их обвиняют в погоне за прибылью, и серьезных ошибках при сертификации самолетов Boeing 737 MAX.

Менее чем за полгода, в октябре 2018 года и марте 2019, в Индонезии и Эфиопии разбились два самолета. В общей сложности жертвами катастрофы стали 346 человек.

Их родственники пришли на заседание с портретами погибших. Гендиректор Boeing признал, что лайнеры свалились в пике из-за сбоя в работе бортовых систем. Деннис Мюленбург пообещал внести необходимые изменения, передает BBC.

После этих трагедий в России, странах Евросоюза и США полеты этой модели приостановили.