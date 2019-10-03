Мокрый снег и холод: когда в Москве начнется похолодание

Первые дни октября в Москве стали бабьим летом, однако к выходным опять станет холодно. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, в воскресенье ночью температура понизится до нулевой отметки.

«Это будет способствовать тому, что осадки будут небольшие в виде и мокрого снега, и небольшого дождя», - заявил синоптик телеканалу «360».

Вильфанд также рассказал, что третье октября станет очень теплым днем с небольшой облачностью. Столбики термометров установятся на отметке +19… +21 градус. Ночью ожидается +12…+14 градусов. Начиная с пятницы, в Москве будет холодать.