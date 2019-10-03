«Трагическая ситуация»: онкологи НМИЦ им. Блохина недовольны проверкой Минздрава

Врачи-онкологи НМИЦ им. Блохина остались недовольны реакцией Министерства здравоохранения на конфликтную ситуацию докторов с руководством центра.

«На все наши письма ответов никаких получено не было, но была сформирована комиссия приказом министра», - рассказал заместитель директора Научно-исследовательского института детской онкологии и гематологии Максим Рыков.

Тем не менее, по его словам, члены комиссии приезжают лишь в вечернее время и по выходным дням, а также избегают встреч с пациентами и их близкими.

«Создается впечатление, что они хотят написать удобные для Минздрава и для руководства центра выводы», - высказал предположение Рыков.

Ранее стало известно, что семь сотрудников онкоцентра решили оставить свою работу.

«Увольнение, о котором мы говорим, оно действительно произошло. Произошло в трагической ситуации, потому что увольняются высококлассные специалисты», - отметил также занимающий должность заместителя директора Научно-исследовательского института детской онкологии и гематологии Георгий Менткевич.

Напомним, конфликт получил огласку после публикации в Сети видеообращения, в котором врачи пожаловались, что руководство их «травит» и начисляет зарплату непрозрачным образом.