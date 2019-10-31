В Twitter внесут запрет на политическую рекламу

В социальной сети Twitter будет внесен запрет на политическую рекламу по всему миру. Об этом заявил основатель компании Джек Дорси на личной страничке в микроблоге.

«Мы приняли решение остановить всю политическую рекламу в Twitter по всему миру. Мы уверены, что распространение политических идей нужно заслуживать, а не покупать», - пишет Дорси.

Он пояснил, что в компании не одобряют тот факт, что политические решения людей могут быть скомпрометированы таргетированной рекламой.

Ограничение начнет действовать с 22 ноября 2019 года.