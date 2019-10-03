Ален Делон возвращается в кино

Актер Ален Делон в скором времени вернется на экраны. Артист, здоровье которого в последнее время серьезно пошатнулось, появится на экранах в фильме «Полное сходство», его премьера состоится 27 ноября во Франции.

Предыдущая памятная роль 83-летнего Делона датирована 2008 годом, тогда он сыграл Цезаря в комедии «Астерикс на Олимпийских играх». После этого артист точечно появлялся в телефильмах и новелле «Париж» российской антологии «С Новым годом, мамы!».

Как сообщает издание Le Figaro, «Полное сходство» - полнометражный дебют 74-летнего журналиста, актера и продюсера Мишеля Денисо, выступившего также соавтором сценария проекта, фильм рассказывает о мире телевидения. В кинокартине Делон появится в роли самого себя.

Съемки фильма проходили осенью 2018 года, с работой Делон управился за день.

Увидит ли киноленту российский зритель, пока не известно.