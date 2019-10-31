Олень зашел в салон красоты и довел его сотрудницу до истерики: видео
Внезапный гость сильно напугал сотрудницу салона.
© Видео: KARK 4 News, Youtube © Фото: KARK 4 News, Youtube
29 октября в штате Арканзас на юге США в салон красоты пожаловал неожиданный гость.
Настойчивая олениха буквально влетела в окно и начала бегать по салону, изучая его.
Сотрудницу салона, которая находилась в соседней комнате, смутил резкий звук. Она явно не ожидала визита такого клиента. Она начинает кричать от ужаса и выбежала из здания, оставив олениху одну.
Инцидент запечатлела камера видеонаблюдения салона.
Это уже не первый визит оленя в салон красоты. В Нью-Йорке олень ворвался в салон красоты и метался по помещению.