Олень зашел в салон красоты и довел его сотрудницу до истерики: видео

29 октября в штате Арканзас на юге США в салон красоты пожаловал неожиданный гость.

Настойчивая олениха буквально влетела в окно и начала бегать по салону, изучая его.

Сотрудницу салона, которая находилась в соседней комнате, смутил резкий звук. Она явно не ожидала визита такого клиента. Она начинает кричать от ужаса и выбежала из здания, оставив олениху одну.

Инцидент запечатлела камера видеонаблюдения салона.

Это уже не первый визит оленя в салон красоты. В Нью-Йорке олень ворвался в салон красоты и метался по помещению.