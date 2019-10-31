«Дядя, прокати!»: огромный слон оседлал машину и отказывался слезать с нее

Туристы стали свидетелями необычного инцидента на дороге в Таиланде. Огромный слон перегородил путь машинам, после чего выбрал одну из них и буквально оседлал ее.

© Khao Yai National Park, Facebook

Водитель попытался «выехать» из под животного, но лошадиные силы транспортного средства не вытянули вес 35-летнего слона, пишет Bangkok post.

© Khao Yai National Park, Facebook

На кадрах с места, видно, что после своеобразного ДТП на крыша и кузов автомобиля повреждены, а заднее стекло разбито.

© Khao Yai National Park, Facebook

В национальном парке Таиланда напомнили, что водителям стоит останавливать свои машины на расстоянии 30 метров от выходящего на дорогу слона, держать двигатель включенным, и быстрее сдавать назад, если животное приближается.