«Дядя, прокати!»: огромный слон оседлал машину и отказывался слезать с нее
Туристы стали свидетелями необычного инцидента на дороге в Таиланде. Огромный слон перегородил путь машинам, после чего выбрал одну из них и буквально оседлал ее.
Водитель попытался «выехать» из под животного, но лошадиные силы транспортного средства не вытянули вес 35-летнего слона, пишет Bangkok post.
На кадрах с места, видно, что после своеобразного ДТП на крыша и кузов автомобиля повреждены, а заднее стекло разбито.
В национальном парке Таиланда напомнили, что водителям стоит останавливать свои машины на расстоянии 30 метров от выходящего на дорогу слона, держать двигатель включенным, и быстрее сдавать назад, если животное приближается.
«Не останавливайте машину, чтобы сфотографировать слона, потому что это представляет опасность для вас и вашего автомобиля», - говорится в сообщении.