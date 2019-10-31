Netflix представил новый трейлер сериала «Ведьмак»

Компания Netflix опубликовала полноценный трейлер сериала «Ведьмак», снятого по мотивам серии книг Анджея Сапковского «Сага о Ведьмаке». Видео было опубликована на официальном канале в You Tube.

Премьерный показ состоялся на мероприятии Lucca Comics & Games, где присутствовали продюсер Лорен Хиссрич и исполнители главных ролей.

На данный момент авторы проекты не конкретизируют, какие именно сюжеты из романов Сапковского будут использованы в сериале

Главные роли исполняют актеры Генри Кавилл, Фрейя Аллан и Аня Чалотра.

Ранее сообщалось, что премьера первого сезона сериала была запланирована на 2020 год.