Netflix представил новый трейлер сериала «Ведьмак»
Экранизация по мотивам цикла романов Анджея Сапковского «Сага о Ведьмаке» будет доступна к просмотру уже с 20 декабря 2019 года.
© Видео: Netflix © Фото: Netflix, YouTube
Компания Netflix опубликовала полноценный трейлер сериала «Ведьмак», снятого по мотивам серии книг Анджея Сапковского «Сага о Ведьмаке». Видео было опубликована на официальном канале в You Tube.
Премьерный показ состоялся на мероприятии Lucca Comics & Games, где присутствовали продюсер Лорен Хиссрич и исполнители главных ролей.
На данный момент авторы проекты не конкретизируют, какие именно сюжеты из романов Сапковского будут использованы в сериале
Главные роли исполняют актеры Генри Кавилл, Фрейя Аллан и Аня Чалотра.
Ранее сообщалось, что премьера первого сезона сериала была запланирована на 2020 год.